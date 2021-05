Pompei. Il comune restituisce la sede al Forum dei Giovani

Tutto e bene quello che finisce bene . Il Forum dei giovani è ritornato in possesso della sua sede. E’ stato un percorso un poco travagliato ma si è risolto positivamente proprio i questo periodo di ritorno alla zona gialla riguardo alle cautele del assumere contro il coronavirus perché i giovani potranno più liberamente frequentare la sede di Casale Piscicelli in via Aldo Moro a Pompei. E’ stato lo stesso sindaco Lo Sapio a ricevere a Palazzo de Fusco Federico Santilli (presidente del forum) per annunciargli la novità dopo la dislocazione durata 5 mesi. “La notizia è però arrivata in un momento che richiedeva soltanto rispetto e riflessione; in questa ottica abbiamo ritenuto opportuno evitare proclami e così avremmo preferito continuare se non fosse stato per “deprecabili circostanze”. – Commenta Santilli aggiungendo: “Ringraziamo tutti coloro che si sono prodigati affinchè i giovani pompeiani potessero avere di nuovo un posto che possono ritenere proprio” Intanto esulta anche la componente pompeiana dei giovani pompeiani che fa sapere: “Siamo felici di apprendere la notizia dell’avvenuta restituzione della sede di Casale Piscicelli nei modi e nei tempio pre-stabiliti”. A dimostrazione del clamore mediatico che ha avuto le requisizione provvisoria per motivi contigenti prima e successivamente l’acceso dibattito prima della saggia decisione del sindaco di Pompei di restituire la sede sociale ai giovani del Forum. Il sindaco di Pompei è stato, in questa occasione, di parola e gliene va riconosciuto merito nella speranza che si comporti sempre così.