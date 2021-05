Scafati. Aderiscono al Partito Democratico cittadino due ex sindaci. Nicola Pesce e Francesco Bottoni entrambi da anni inattivi in politica















Scafati. Bottoni e Pesce aderiscono al PD.

Aderiscono al Partito Democratico cittadino due ex sindaci. Nicola Pesce e Francesco Bottoni entrambi da anni inattivi in politica ma punti di riferimento per la sinistra scafatesi avrebbero aderito ai Dem come riporta il quotidiano “La Città”.

Un ingresso formale.

Entrambi in maniera molto formale più che sostanziale sposano quindi il progetto partito democratico, due importanti conferme i Dem scafatesi che si sono già rinforzati nelle scorse ore con l’adesione del capogruppo consigliere di “Insieme per Scafati” Michele Russo e di Virgilia Fogliame.