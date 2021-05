Scafati. La Tenenza dei carabinieri diventerà Compagnia.

Nei giorni scorsi il Sindaco Cristoforo Salvati ha avuto un colloquio telefonico con il Comandante provinciale dell’Arma, colonnello Gianluca Trombetti, che ha assicurato la piena disponibilità a recepire la richiesta deliberata, nella seduta del 23 aprile scorso, dal Consiglio comunale per l’elevazione a Compagnia della Tenenza dei carabinieri di via Oberdan. Il primo cittadino ha già dato mandato agli uffici comunali competenti per l’individuazione di una sede sul territorio da destinare al reparto che sarà istituito.

Tempi lunghi.

“Ci vorrà sicuramente del tempo – ha spiegato il Sindaco Cristoforo Salvati – per l’istituzione della compagnia, ma la disponibilità fornita dal colonnello Trombetti, che ringrazio per la sensibilità e la risolutezza, è per noi già un grande risultato. La nostra città merita di avere una compagnia carabinieri, per la complessità di un territorio che, posto ai confini tra due province, necessità di un maggiore controllo e di una presenza più incisiva delle forze dell’ordine. Al colonnello Trombetti ho ribadito tale necessità, condivisa di recente anche dall’intero Consiglio comunale. Ho già dato mandato agli uffici comunali competenti di attivarsi per individuare una sede comunale che sia idonea per ospitare il reparto che sarà istituito. Nel frattempo, il comandante provinciale Trombetti mi ha assicurato che l’attuale tenenza sarà comunque potenziata, con l’assegnazione di ulteriori unità”.

