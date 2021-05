Angri. Vendita di immobili comunali: c’è anche l”Opromolla”

Angri. Piano di alienazione degli immobili di proprietà comunale. Via libera in giunta



















Angri. Vendita d’immobili comunali: c’è anche l”Opromolla”.

Piano di alienazione degli immobili di proprietà comunale. Via libera in giunta per l’approvazione con l’apposito schema relativo alla programmazione delle cessioni per il prossimo triennio. La pianificazione, scrive il quotidiano “La Città”, è stata redatta dal responsabile dell’unità operativa complessa dell’unità operativa patrimonio e prevede un incasso complessivo, in caso di vendita degli immobili in elenco, di oltre due milioni di euro.















Il Piano di alienazione degli immobili.

Nel piano di alienazione sono state previste proprietà che da diversi anni richiamano l’interesse dei privati pronti all’acquisizione. L’elenco comprende sei locali commerciali di via Baden Powell per un valore stimato di circa 200.000 euro; un opificio situato in via Crocifisso, facente angolo con via del Maio, per un valore pari a 276.000 euro; un immobile in via Stabia, nei pressi della sede dell’azienda speciale “Angri Eco Servizi”, per un valore stimato di 300.000 euro.















Il plesso Opromolla.

Rientra nei beni da alienare il plesso storico della scuola media Opromolla di Via Zurlo che l’ente conta di mettere in vendita appena pronto il nuovo plesso di Via Dante Alighieri, per un valore di circa 500.000 euro. La cessione di tali beni di proprietà comunale consentirebbe alle casse dell’ente di potere incamerare circa 2 milioni di euro nell’arco dei prossimi anni garantendo alla complessa situazione economica finanziaria dell’ente un importante contributo di liquidità.

