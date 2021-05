Pompei. Il sindaco ringrazia la Croce Rossa

Una buona occasione per ringraziare la Croce Rossa per il lavoro prezioso che ha svolto a Pompei per la tutela della salute dei malati di coronavirus nei servizi a domicilio (spesa e mediÈ iniziata ieri, con l’apposizione della bandiera sulla facciata del palazzo comunale, la cinali9 e tutte le forme di collaborazione per alleviare il disagio della pandemia che solo adesso pare si voglia finalmenmte superare con l’operazione vaccini in cui la Croce Rossa di Pompei sta fornendo ancora la sua collaborazione. Ieri é iniziata la settimana della Croce Rossa Italiana, durerà fino a sabato quando sarà celebrata la giornata mondiale intitolata all’associazione e alla Mezzaluna rossa. Tre volontari pompeiani hanno consegnato la bandiera al sindaco di Pompei che li ha ringraziati “per l’azione fondamentale che svolgono ogni giorno al servizio dei cittadini e che hanno svolto, in particolare, in quest’anno di pandemia. Il loro supporto e la loro assistenza alle persone costrette in isolamento, nonché il servizio che tuttora stanno prestando presso l’Hub vaccinale è di cruciale importanza e li ringrazio per quanto ancora faranno a nome di tutti i cittadini di Pompei”.