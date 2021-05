VIDEO. S.Marzano sul Sarno. Centro vaccinale. Zuottolo: “e ora vaccino di massa”.

Attesa e trepidazione per l’apertura dei cancelli. Apre il centro vaccinale in città senza non poca emozione da parte della prima cittadina Carmela Zuottolo che con la sua amministrazione si è battuta strenuamente per realizzare e rendere operativo ed efficiente l’importante punto per i vaccini in Via Berlinguer struttura utilizzata come base anche dalla locale protezione civile Vi.Vas. Una sinergia con i medici di base della città che hanno raccolto l’appello della sindaca Zuottolo.

Il servizio è di Aldo Severino

