Pompei. A lezioni di archeologia pompeiana con un click

Le scuole da oggi potranno entrare sulla piattaforma virtuale del Parco Archeologico di Pompei per insegnare ai giovani ad apprendere le meraviglie dell’archeologia pompeiana anche a distanza. L’iniziativa nasce dalla nuova convenzione con LiveCulture grazie ad un format innovativo che consente di vivere il patrimonio culturale ed essere accompagnati da un tutor virtuale alla scoperta dello straordinario sito archeologico. Con un semplice click è possibile accedere ad un itinerario virtuale ad altissima risoluzione con fotosferiche a 360°, guidato da operatori didattici dal vivo! Non si tratta di un tour registrato, ma di un percorso virtuale in diretta accompagnato da operatori didattici che interagiscono con gli studenti e con il contesto reale e virtuale del sito. La piattaforma https://www.liveculture.it/location/pompei/ è realizzata da CoopCulture