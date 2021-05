VIDEO – Scafati. Il soprapasso ferroviario che unisce la città

Scafati. Il soprapasso ferroviario di Via Salice che unisce la città.

Taglio del nastro per la nuova la passerella pedonale ferroviaria realizzata da RFI (Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato) in via Pizzone Salice (contrada Bagni), al km 28+843 della linea ferroviaria Napoli-Potenza. Durante la cerimonia di consegna non sono mancate le preoccupazioni dei residenti dopo la soppressione del passaggio a livello. I residenti chiedono maggiore sicurezza e il telecontrollo del territorio. Una promessa che il sindaco Salvati intende mantenere anche dopo il taglio del nastro avvenuto alla presenza di amministratori comunali e dei dirigenti del gestore della rete ferroviaria.



















La soppressione dei passaggi a livello.

La passerella è costituita da un ponte pedonale con struttura in acciaio, ed è dotata di due ascensori con ampie vetrate e attrezzata con pannellature trasparenti. La struttura completa, in questo modo, il sistema di soppressione dei passaggi a livello lungo la tratta della ferrovia metropolitana Napoli Salerno e viceversa, la linea storica della strada ferrata, che qualche anno fa ha visto anche la realizzazione del cavalcavia veicolare a poche centinaia di metri dalla passerella collegando Via Palmentello con Via Pizzone Salice a confine tra Angri e Scafati. Lungo la stessa linea, lungo Via Salice Vicinale San Nicola è stato realizzato un’altra passerella pedonale gemella in corso di ultimazione e ricadente sul territorio angrese.

Il servizio è di Aldo Severino

