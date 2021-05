COVID-19. I nuovi contagi nell’agro nocerino e nel salernitano

COVID-19. Ecco la situazione dei nuovi contagi nell’agro nocerino e nel salernitano dopo i risultati dei tamponi delle ultime 24 ore.

Covid 19: la provincia di Salerno che conta 221 casi. Nelle altre province: 66 ad Avellino, 62 Benevento, 191 Caserta, 848 Napoli per un totale di 1378 casi a cui aggiungere altri 4 fuori regione. L’ indice di positività in Canpania e ‘ 7,12%, in provincia di Salerno e’ del 6,87%.

Acerno 1

Agropoli 4

Altavilla Silentina 5

Angri 6

Ascea 1

Baronissi 1

Battipaglia 21

Bellizzi 1

Bracigliano 4

Buccino 1

Calvanico 1

Campagna 1

Capaccio Paestum 2

Cava de’ Tirreni 2

Conca de’ Marini 1

Fisciano 2

Furore 1

Giffoni Sei Casali 3

Giffoni Valle Piana 19

Laviano 1

Mercato San Severino 2

Montecorvino Pugliano 2

Montecorvino Rovella 6

Montesano sulla Marcellana 1

Nocera Inferiore 4

Nocera Superiore 1

Ogliastro Cilento 1

Olevano sul Tusciano 6

Padula 1

Pagani 2

Polla 4

Pontecagnano Faiano 7

Praiano 1

Roccadaspide 1

Salerno 22

San Cipriano Picentino 3

San Gregorio Magno 8

San Marzano sul Sarno 4

San Valentino Torio 8

Sapri 2

Sarno 8

Sassano 3

Scafati 6

Serramezzana 1

Serre 1

Siano 11

Sicignano degli Alburni 1

Teggiano 1

Guarda anche VIDEO. S.Marzano sul Sarno. Centro vaccinale. Zuottolo: “e ora vaccino di massa”