Pompei.Robetti critica i lavori stradali a via Nolana

(Pompei – Mario Cardone) Secondo l’opposizione contro l’amministrazione comunale di Pompei, gestita dalla maggioranza capitanata da Carmine Lo Sapio, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali non procedono a regola d’arte. Difatti dopo l’iniziativa di Domenico Di Casola riguardante i lavori di ristrutturazione straordinaria di via Lepanto ecco partire alla carica il consigliere comunale Alberto Robetti con una lettera di sollecito riguardante i lavori di rifacimento del manto stradale di via Nolana. “Percorrendo la via Nolana il 3 maggio 2012 avevo notato la realizzazione della segnaletica orizzontale al che mi sono lamentato, anche in modo forte, con il dirigente che sembra sordo alle segnalazioni considerato che precedentemente avevo segnalato numerose anomalie e imprecisioni sui lavori che erano stati eseguiti, e per questo motivo avevo invitato il dirigente del VI settore ad effettuare le opportune verifiche su anomalie oggettivamente evidenti sulla qualità dei materiali e l’esecuzione delle predette opere”. Ha fatto sapere Robetti che contestualmente ha richiesto al dirigente del VI settore di inviare con sollecitudine la documentazione da tempo richiesta; al segretario comunale di verificare le procedure di affidamento dell’appalto considerato l’anomalo ribasso e di controllare a riguardo l’operatività del dirigente del VI settore; all’ANAC di verificare l’operato del VI settore riguardante la procedura di affidamento dell’appalto considerato anche il forte ribasso con cui è stato rilasciato.