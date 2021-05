Focolaio tra i banchi, chiusa scuola a Sarno

Troppi studenti positivi e tutta la scuola in quarantena. Altri 4 istituti in fase di accertamento. Focolaio alla scuola media “Baccelli” di Sarno, dove si è interrotta l’attività in presenza per ritornare alla dad.

La dirigente scolastica , Clotilde Manzo, ha inviato una nota mettendo in fila le criticità che si sono sviluppate a poche settimane dal ritorno tra i banchi di scuola.

“Visto il continuo aumento di casi positivi, l’elevato numero di docenti in quarantena, considerata l’impossibilità di garantire l’espletamento dell’attività didattica in presenza. Si dispone la sospensione delle lezioni e l’attivazione della didattica a distanza per tutte le classi”.