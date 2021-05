Crisi del commercio: la nota di “Insieme per Scafati”

La nota di “Insieme per Scafati” sulla crisi del commercio.

Apprendiamo dell’ennesimo incontro tra l’ennesimo Assessore al Commercio della Giunta Salvati e i rappresentanti delle attività commerciali. A ogni giro, una nuova corsa, e così dopo due anni di Amministrazione siamo ancora alla fase degli annunci, in attesa di vedere qualche risultato. Ci preme tra l’altro segnalare che il Sindaco e la maggioranza hanno bocciato tutti i nostri emendamenti che puntavano ad aiutare le attività commerciali: dalla esenzione TARI per i periodi di chiusura imposti da ordinanze all’abbassamento dell’aliquota per l’occupazione di suolo pubblico da parte di bar e ristoranti, dal fondo per le detrazioni TARI per le nuove attività commerciali aperte da under 35 alle modifiche al regolamento sul Canone patrimoniale di concessione.



















Solo promesse.

Ci stupiscono, dunque, sia le promesse che gli appelli all’unità da parte dell’Assessore, visto che nemmeno due settimana fa’ la sua maggioranza ha bocciato tutte le proposte (dell’opposizione) che oggi lui annuncia come impegno. Alla città non servono demagogia, annunci e vittimismo, ma risposte chiare e concrete. A tal proposito riteniamo singolare come anche il Presidente della Commissione Commercio dichiari essere una priorità “sensibilizzare l’ACSE a una maggiore attenzione alla raccolta dei rifiuti”. Singolare perché l’ACSE è una società controllata dal Comune, e dunque non va sensibilizzata, ma diretta e fatta funzionare bene. Soprattutto se l’Amministratore unico della partecipata è diretta espressione proprio della Lista della consigliera Brancaccio, stessa lista che in queste settimane è tra le più attive nel chiedere il ripristino del CDA dell’Acse, reclamandone anche la guida. Dunque, magari, anche qui, anziché sensibilizzare l’ACSE, sarebbe il caso di occuparsene: e non per chiedere nuove postazioni.

I consiglieri comunali Michele Russo, Michelangelo Ambrunzo, Alfonso Carotenuto e Michele Grimaldi.

Guarda anche VIDEO – Pagani. Mascherine ai mercatali. L’iniziativa di Pietro Sessa