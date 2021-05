Pagani. L’omaggio di Fratelli D’Italia alle mamme.

Questa mattina una delegazione di Fratelli D’Italia Pagani, in linea con le normative vigenti, ha voluto omaggiare tutte le mamme che sono volate in cielo, deponendo una corona di fiori nei pressi della statua della Pietà presente nel cimitero cittadino.

Un gesto per ricordare.

“Il nostro gesto è volto a ricordare tutte le mamme che non ci sono più, in questo giorno in cui si celebra la Festa della Mamma. In particolare voglio ricordare Luana D’Orazio, giovane mamma morta pochi giorni fa in un incidente sul lavoro” ha dichiarato Attilio Tortora, commissario cittadino di FDI.

Omaggio alla Madonna.

Dello stesso avviso Alfonso Pepe, commissario provinciale di Gioventù Nazionale Salerno: “In questo giorno in cui si festeggiano le madri, abbiamo deciso di omaggiare la Madonna in quanto madre di tutti gli uomini”.

“Questo gesto simbolico” – continua Pepe – “è in memoria di tutte donne, madri, che non ci sono più. Un omaggio che va soprattutto a quelle mamme, che vittime del CoviD, sono passate a miglior vita in questo ultimo anno”.

