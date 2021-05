Scafati. Violento impatto ieri nel primo pomeriggio tra tre autovetture a Via Passanti. Tre le persone coinvolte















Scafati. Violento impatto in Via Passanti: tre feriti.

Violento impatto ieri nel primo pomeriggio tra tre autovetture a Via Passanti a Scafati. Tre le persone coinvolte e lievemente ferite ma le auto completamente distrutte. A giungere sul posto immediatamente è stato il comandante della polizia municipale Salvatore Dionisio che ha richiesto l’invio di due ambulanze e dei vigili del fuoco.

















La dinamica.

Sono in corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. A causa dell’impatto violento due auto di cui una in sosta sono state scaraventate contro una privata abitazione e una di queste si è ribaltata. Dopo alcune ore con l’intervento di due pattuglie della polizia municipale la circolazione è ripresa regolarmente ed è stata anche ripulita da una ditta specializzata il fondo stradale dai detriti.

