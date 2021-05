Angri. Consegnati i primi 13 alloggi IACP di Fondo Messina

Angri. Consegnati i primi 13 alloggi IACP a Fondo Messina.

Sono stati consegnati i primi 13 dei 26 alloggi di edilizia popolare IACP a Fondo Messina. In mattinata la consegna delle chiavi per gli aventi diritto. Restano ancora da consegnare ai legittimi beneficiari altri 9 appartamenti in attesa del dissequestro che deve essere eseguito su ordine della prefettura che in precedenza aveva fatto apporre i sigilli e grate dalle forze dell’ordine dopo la tentata occupazione di parte degli alloggi qualche anno fa.

Altri quattro alloggi.

Altri quattro appartamenti saranno invece consegnati dopo i lavori di manutenzione che dovranno essere eseguiti a carico dell’ente che prevede di effettuare gli interventi solo dopo l’approvazione del bilancio di previsione. Quindi da qui a qualche mese si dovrebbe chiedere un’annosa vicenda caratterizzata da controversie legali e in ultima istanza da ritardi per la redazione del compunto metrico e della quantificazione dei danni agli appartamenti.

RePol

