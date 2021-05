Nuova Jeep Compass, i segreti dell’edizione 2021

La nuova Jeep Compass 2021 si evolve in tecnologia e motorizzazioni, assumendo una connotazione versatile.

Un design di personalità molto lineare con un’ampia scelta di motorizzazioni ed allestimenti. I motori comprendono diverse alimentazioni: benzina, diesel ed ibride plug-in.

La tecnologia a bordo si concretizza attraverso il sistema multimediale UConnect5 (con schermo da 8,4 o 10,1 pollici), che è sempre connesso, si auto aggiorna in tempo reale con collegamento wireless con Apple CarPlay ed Android Auto. Importante la presenza del set di 4 telecamere ad alta definizione posizionate su calandra, specchi retrovisori e portellone posteriore per offrire una visuale a 360° intorno al veicolo.

Tra le novità gli Adas di ultima generazione, che le consentono di raggiungere il livello 2 di guida autonoma (riconoscimento segnaletica stradale; frenata d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti; controllo dell’andatura in base ai limiti di velocità; monitoraggio della soglia d’attenzione del guidatore, Cruise control adattivo).

Noleggiarla a lungo termine consente di poter godere di un’auto universale, all-road. Strizza l’occhio al premium, ma, come tutte le Jeep, ama anche sporcarsi nel fango. Elegante, ma concreta. Senza dimenticare lo spirito green.

www.galdierirent.it