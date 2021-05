Maria Marotta salernitana, prima donna arbitro in serie B.

Ieri è stata una giornata storica per Salerno, il club cittadino promosso in serie A e Maria Marotta, salernitana, è la prima donna arbitro che ha diretto un incontro di serie B. “Un grande orgoglio cilentano numero 1 in Italia – afferma il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese – Maria Marotta classe 1984, cittadina salernitana, ma originaria di San Giovanni a Piro, ha debuttato ieri in serie B come Arbitro, prima volta in Italia. Infatti non era mai accaduto fino a oggi e ora deve diventare una normalità anche per altre donne che hanno questa passione.

La realizzazione di un sogno.

Un sogno che si realizza per la Marotta che entra nella storia per la direzione dell’incontro Reggina-Frosinone di serie B, dopo anni di lavoro e allenamenti costanti, dopo oltre 550 gare dirette nella sua carriera. Dal 2016 Arbitro Internazionale nel calcio femminile e stabilmente in Lega Pro, maschile. Le mie congratulazioni quindi, anche da parte dell’Amministrazione provinciale, a una atleta, a un Arbitro che, con grande impegno e sacrificio, ha raggiunto questo traguardo. Sia l’inizio di un lungo percorso per una carriera meritata e di successo.”

