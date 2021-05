Rissa tra ragazzi per rivalità amorose, 16 denunciati.

Sono stati tutti identificati i responsabili di una violenta rissa tra due gruppi di giovani avvenuta lo scorso 27 aprile a Battipaglia. Si tratta di 16 giovani, 15 minorenni e un maggiorenne, tutti denunciati per rissa. Lo scontro tra i due gruppi di giovani è iniziato in strada ed è culminato all’interno della stazione ferroviaria, concludendosi solo con la loro fuga alla vista delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Le indagini della Polizia ferroviaria di Battipaglia sono partite dalle testimonianze di due minori identificati sul luogo della rissa, i quali hanno dichiarato che mentre erano insieme ad altri amici in via Italia sono stati aggrediti da un altro folto gruppo di ragazzi. Motivo della rissa una rivalità amorosa: due ragazzi dei rispettivi gruppi erano interessati alla stessa ragazza.

La rissa.

I giovanissimi coinvolti sono apparsi del tutto incuranti dei numerosi passanti, comprese donne e bambini, presenti in strada, e dell’incolumità dei viaggiatori che si trovavano nella stazione ferroviaria. Le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti all’interno dello scalo ferroviario hanno consentito non solo di ricostruire la dinamica della seconda rissa avvenuta nella stazione, ma anche di documentare le intemperanze dei ragazzi, che del tutto indifferenti al pericolo, nelle fasi concitate dello scontro, hanno attraversato più volte i binari, noncuranti dei treni in transito e hanno dato vita a una colluttazione a ridosso della linea gialla, tanto che un giovane nella rissa è finito sulle rotaie e solo il provvidenziale intervento degli agenti della Polfer ha fortunatamente evitato il peggio.

Zca/Adnkronos