VIDEO – Angri. Il Centro “Orsini” chiuso per irresponsabilità politica

Angri. Il Centro “Orsini” chiuso per irresponsabilità politica.

Restano i lucchetti anche al Centro Polifunzionale “Orsini” chiuso all’utenza per mancanza di risorse. Nuovi disagi per i ragazzi che frequentano la struttura di Viale Leonardo Da Vinci ancora chiusa dopo il lungo stop legato alla pandemia. I familiari, ma anche l’opposizione, chiedono chiarezza per la chiusura che si protrae, a quanto pare, legata a problemi di natura strettamente contabile.



















Il giallo.

Un servizio sospeso che gli uffici delle politiche sociali di Via Cristoforo Colombo non hanno ancora formalmente chiarito motivando nello specifico il blocco delle attività del centro Orsini, una chiusura che costringe a rimanere a casa decine di ragazzi che nel centro hanno l’unico punto di riferimento e di aggregazione.















Apertura a febbraio.

Il centro è stato aperto nel mese di febbraio soltanto per pochi giorni, poi di nuovo i lucchetti all’ingresso che potrebbero restare ancora per molte settimane in attesa che l’ente approvi il bilancio di previsione e la spesa prevista per la gestione del centro polifunzionale da erogare al Piano di Zona.

RePol

