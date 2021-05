Angri. Apprensione per un giovane lanciatosi dal terzo piano.

Questo pomeriggio ad Angri in via Don Carlo La Mura, nel popoloso quartiere a ridosso delle Cooperative e più precisamente all’interno dei 139 alloggi in fondo Messina, negli appartamenti dell’Istituto Autonomo delle Case Popolari, un quarantenne, si è lanciato dal terzo piano dell’appartamento in cui vive con la famiglia. Grande apprensione per le sorti dell’uomo che, a causa di voci inesatte, è stato dato per morto da diversi siti. Si trova in realtà in ospedale in gravi condizioni.

Prontamente accorsi i soccorritori del 118. Non si conoscono le motivazioni che hanno portato il giovane a compiere un gesto estremo.

Seguono aggiornamenti.