Pagani. Spacciava e beneficiava del reddito di cittadinanza.

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Tenenza di Pagani hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 65enne di Boscoreale (Na) già noto alle forze di polizia. L’operazione si è svolta nell’ambito di un più ampio servizio di controllo del territorio espletato nell’area da personale in uniforme e in abiti civili per la prevenzione e repressione del fenomeno delle truffe ai danni degli anziani, del traffico di stupefacenti e delle violazioni alla normativa vigente in materia di emergenza pandemica.

L’arresto.

L’arresto è avvenuto dopo che una pattuglia ha proceduto all’identificazione del soggetto in questione, il quale era stato notato aggirarsi a piedi in via Taurano, nei pressi di un parcheggio, vestito da operaio. Una volta accertata la sua provenienza da un’area nota per l’esistenza di piazze di spaccio e l’esistenza di precedenti specifici a suo carico, egli è stato sottoposto a perquisizione personale, nel corso della quale, all’interno di una valigetta porta-attrezzi, è stato rinvenuto un involucro di cellophane trasparente sottovuoto contenente 1 kg di cocaina. Dagli appositi accertamenti effettuati nell’immediatezza, l’arrestato è risultato beneficiario di reddito di cittadinanza per oltre 900 euro mensili, circostanza che sarà oggetto di comunicazione affinché sia determinata la sospensione. Da apposite verifiche effettuate nell’ambito delle procedure operative interne, l’arrestato è risultato altresì positivo al covid-19 ed è stata pertanto accertata a suo carico la violazione della quarantena imposta dall’A.S.L. competente, ragion per cui verrà ulteriormente deferito all’autorità giudiziaria per il corrispondente reato.

Indagini sulla provenienza della cocaina.

Provenienza e destinazione della cocaina sequestrata saranno oggetto di apposite indagini nel quadro della costante azione di contrasto al fenomeno del narcotraffico che, negli ultimi mesi, ha consentito alla tenenza di Pagani e al reparto territoriale di Nocera Inferiore, attraverso gli assidui servizi di controllo del territorio, l’arresto in flagranza di diverse persone e il sequestro di importanti quantitativi di droga (piantagioni e carichi confezionati per il trasporto) verosimilmente destinati ad alimentare il mercato locale. La persona arrestata, su disposizione del p.M. Di turno della procura della repubblica di Nocera Inferiore, è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida.

CS