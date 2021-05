Pompei. Tavolo urbanistico tra Sindaco Vescovo e Direttore del Parco Archeologico

Il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio ha dato appuntamento alla stampa alle 11 e 45 sull’incontro che é programmato per oggi (12 maggio) alle ore 11. “E’ stato organizzato, a Palazzo De Fusco, un incontro “storico”. – ha informato l’adedetto stampa del Comune. – Riuniti intorno ad un solo tavolo ci saranno Comune, Sovrintendenza e Santuario per discutere in maniera partecipata e condivisa, l’assetto del futuro Piano Urbanistico Comunale. L’incontro durerà un’oretta, più o meno.” Al termine della riunione il sindaco di Pompei (e se vorranno anche il vescovo e il Sovrintendente) rilascerà una breve dichiarazione.