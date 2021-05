Scafati. Tensione in giunta tra la Lega e Salvati: rischio crisi.

Sarà una lunga e certamente controversa la riunione di maggioranza. Oltre a essere propedeutica al prossimo Consiglio Comunale, a tenere banco è ancora la questione politica, con la posizione borderline di Nicola Cascone, e quella critica della Lega, disposta a chiedere al Sindaco Cristoforo Salvati di fare chiarezza su eventuali accordi siglati con i cinque dissidenti. Accordi che hanno portato alla nomina di due nuovi assessori: Pasquale Vitiello e Daniela Ugliano, e il foglio di via per il primo eletto Alfonso Di Massa.



















Porpora: “Definire le posizioni”.

“Bisogna chiarire quali siano i gruppi consiliari, chi sta con chi e quali gli assessori di riferimento per ogni gruppo politico” ha detto Enzo Porpora, coordinatore cittadino e papà di Serena, vicesindaco e assessore a Villa, Pubblica Illuminazione e partecipate. “Non ho mai parlato di accordi sottobanco, che sarebbe una cosa molto grave – aggiunge – ma non sono a conoscenza di nessun documento sottoscritto dal sindaco, e se vi fosse presenza di tale documento, penso che egli stesso debba comunicarlo alla maggioranza”. Il documento in realtà non è altro che un elenco di buoni propositi che il primo cittadino si è impegnato di portare avanti. Nomine e deleghe non sono di certo state messe nere su bianco. Ma ad agitare il gruppo politico è anche la posizione di Laura Semplice, data oramai in partenza per l’indipendenza.















Una decisione che potrebbe comunicare alla coalizione già nella riunione. In seconda battuta, l’avvocato ex coordinatore di Forza Italia potrebbe costituire gruppo con Ida Brancaccio, e forse Antonio Carotenuto. Una soluzione che andrebbe a ristabilire un nuovo equilibrio politico, rompendo l’egemonia di Fratelli D’Italia e isolando la “testa calda” Nicola Cascone. Il nuovo gruppo renderebbe “figli unici” gli assessori Arcangelo Sicignano, che potrebbe comunque cercare sponda con la Brancaccio e Carotenuto, e soprattutto la vicesindaco Porpora. Di fatto resterebbe il solo Giovanni Bottone nel gruppo consiliare. La giovane vicesindaco però non demorde, a Salvati ha già fatto pesare la costante presenza di Peppino Fattoruso negli eventi ufficiali, dove dovrebbe esserci lei. Ma la sua delega sembra vacillare, e c’è chi scommette sia pronta a passare tra pochi mesi a un esponente o dei dissidenti, o addirittura esterno. “Sono pronta a dimettermi” ha spiegato Porpora al sindaco, fermo restando però, come ha ribadito il papà, che gli accordi elettorali vanno rispettati. Vale a dire che il futuro vice dovrà essere comunque indicato dai leghisti. Tutto questo in prossimità del voto al Bilancio Consuntivo, ennesimo banco di prova della tenuta della maggioranza di Cristoforo Salvati.

Adriano Falanga

Guarda anche VIDEO – Angri. Il Centro “Orsini” chiuso per irresponsabilità politica