Corbara. Limitazione al traffico sulla provinciale per Chiunzi.

Ordinanza sindacale per limitare la circolazione nel tratto stradale della Strada Provinciale 2 verso Via Esterna Chiunzi, dal km 2 al km 4,5 che ricade nel Comune di Corbara. Il sindaco Pietro Pentangelo ha disposto il divieto di transito per i veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore ai 7,5 tonnellate a pieno carico e agli autobus turistici superiori ai 4 m di altezza e 8 m di lunghezza.



















Il divieto.

Il divieto vige nei giorni feriali, oltre a quelli festivi dal 17 maggio al 31 ottobre prossimo, nelle fasce orarie 8,00/14,00 e 16,00/22,00 in entrambi sensi di marcia. Il sindaco Pentangelo ha ritenuto di redigere tale ordinanza anche per motivi di natura idrogeologica. Infatti si legge nell’ordinanza che: “dopo la consultazione della carta del rischio di pericolosità da frana del vigente piano per l’assetto idrogeologico del territorio dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale relative alle condizioni di pericolosità e rischio idrogeologico della strada provinciale SP2 nell’ambito del comprensorio comune emerge che le aree a cavallo dell’arteria stradale risultano prevalentemente classificate pericolosità/rischio da frana ritenuta molto elevata”.















Le caratteristiche della Strada Provinciale.

La strada provinciale è caratterizzata da una larghezza media di gran lunga inferiore a 6 metri ed è, inoltre, caratterizzata da un continuo susseguirsi di curve e da numerose strettoie che creano poi difficoltà d’incrocio tra i veicoli transitanti. Inoltre la circolazione del traffico pesante all’interno del centro abitato è motivo di crescente disagio quotidiano mettendo in pericolo l’incolumità pubblica delle persone e degli edifici ricadenti nel centro abitato. Il tratto stradale interessato da intenso traffico è un’arteria privilegiata per coloro che vogliono raggiungere la costa d’Amalfi. In virtù di queste situazioni l’ordinanza sindacale limiterà in via precauzionale la circolazione nel tratto stradale.

Aldo Severino

