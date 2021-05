Pro Loco Angri. Avviso pubblico per tutte le associazioni del territorio.

L'associazione di promozione turistica angrese, ha in programma di organizzare iniziative socio-culturali, artistiche, turistiche e tradizionali. Il fine è quello di valorizzare e riscoprire Angri.

La Pro Loco Angri sulla base delle proprie competenze e finalità, in un ottica di continuità e di ripresa della promozione del territorio, ha in programma di organizzare iniziative socio-culturali, artistiche, turistiche e tradizionali. Il fine è quello di valorizzare e riscoprire Angri. Purtroppo durante la pandemia le attività culturali, artistiche, educative e in generale tutte quelle che prevedono aggregazione hanno necessariamente subito uno stop, la Pro Loco auspica che con l’avvento della stagione estiva la situazione possa consentire lo svolgimento di queste attività, nel rispetto delle normative.

L’invito della Pro Loco Angri

La Pro Loco invita a partecipare, attraverso manifestazione di interesse, tutte le associazioni operanti nel settore della promozione socio-culturale, dell’arte e spettacolo, dello sport, le cooperative sociali, gli enti religiosi, e altri soggetti pubblici o privati, dotati di atto costitutivo e statuto e senza scopo di lucro, radicati sul territorio.

Termine di scadenza 21 maggio.

I soggetti interessati sono invitati a presentare apposita domanda di partecipazione dal 14 al 21 maggio inviando esclusivamente una mail a: prolocoangri@pec.it riportante la seguente dicitura nell’oggetto: “Richiesta di partecipazione manifestazione Pro Loco”.

Nella mail è necessario specificare il nome dell’associazione inserendo l’ambito di attività, il nominativo del rappresentante legale con recapito telefonico per essere ricontattati al fine di avere tutte le informazioni dettagliate.

Rosa Doberdò.