Angri. Ferraioli asfaltato sulle strisce blu.

Da lunedì sosta pagamento in città ma monta il dissenso, soprattutto sulle pagine social. Calo di popolarità per il sindaco Ferraioli, ai minimi storici per simpatia e attaccamento alla città, ora visto come nemico del popolo. Coni d’ombra che comunque offuscano la popolarità dell’ingegnere prestato alla politica. Ferraioli afferma di avere agito per il bene della sua comunità, la stessa che oramai sembra essersi ribellata al nuovo sistema di sosta regolata da pagamento e affidata a un privato, per un ventennio, su delibera di consiglio comunale ampiamente votata lo scorso agosto proprio sul finire del primo sindacato Ferraioli da maggioranza e opposizione.















Monta il dissenso popolare.

I cittadini non risparmiano critiche feroci per la scelta e c’è anche chi è pronto a contestare fortemente la scelta dell’amministrazione comunale. Nella diretta di presentazione del nuovo piano della sosta, in origine conferenza stampa poi abortita per assenza di gran parte della stampa locale, lo staff del sindaco imbarazzato ha dovuto anche disattivare i commenti poiché traspariva chiaramente la rabbia e la delusione nei confronti del primo cittadino e della sua amministrazione e non si sono registrati più i grandi numeri delle dirette COVID di qualche anno fa, anzi la presenza del primo cittadino sembra diventata molto ingombrante per l’opinione pubblica per le discutibili scelte fin qui fatte: dalla pubblica illuminazione alla sosta a pagamento. Si guarda con preoccupazione l’alba di lunedì quando caleranno in strada gli undici ausiliari incaricati dalla società gestore di fare rispettare le regole e i pagamenti: pena sanzioni pecuniarie anche trenta volte maggiori rispetto al ticket prodotto dai nuovi parcometri che, a titolo di cronaca, sono stati già oggetto di danneggiamento in alcune zone della città, si teme una recrudescenza.

Un matrimonio difficile.

Non sarà un rodaggio facile per il nuovo gestore che dovrà essere prevenuto a fronteggiare la rabbia cittadina e la penuria di spazi per la sosta libera, soprattutto in nelle zone centrali dove necessariamente si dovrà mettere mano alle tasche e gettonare i parcometri. “Al netto di ogni possibile polemica sulla “questione parcheggi” mettere strisce blu in zone densamente popolate che sono sprovviste di box auto significa non avere contatto con la realtà e operare infischiandosene dei cittadini” sottolinea piccato il consigliere comunale Marco De Simone. Il sindaco Cosimo Ferraioli è stato, per il momento, asfaltato sulle strisce blu, bocciato anche dagli stessi angresi che lo avevano votato come male minore per la città.

Luciano Verdoliva

Guarda anche VIDEO – Angri. Parcheggi comunali privatizzati. Le precisazioni di Mainardi