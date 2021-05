Dopo l’ultimo successo ”Via con me” ritorna Ghepo, rapper originario della provincia di Salerno con ”SAHARA”, disponibile su Spotify e su tutti i Digital Store. Il brano tanto atteso, prodotto dal giovanissimo Machu, richiama lo stile Old School ma con ritornelli che abbracciano l’onda della musica Trap, un po’ come una foto degli anni settanta scattata a colori. Nella prima strofa possiamo ascoltare una frase che accomuna un po’ tutti: ”Sto impazzendo solo a casa, zona rossa e zona gialla (cit.)”. Lo stesso artista ha dichiarato: ‘’Questa è la mia rivincita, un punto di ripartenza.

Il titolo di questo brano non è un caso, ma rappresenta la situazione in cui ogni artista italiano, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, si è ritrovato a dover affrontare. Il Sahara appunto, che è uno dei deserti più grandi al mondo, rappresenta quel senso di disorientamento che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo.’’ Il giovane artista campano, dal 2009 ad oggi, ha collezionato numerosi traguardi: Dall’apertura del concerto di Snoop Dogg all’Arenile di Napoli, alla doppia tournèe estiva con Clementino. Vincitore del famoso contest di freestyle ‘’Tecniche Perfette’’ in Molise e tante altre gare importanti in tutta Italia. Uno dei suoi primi EP ‘’Selfie Made’’ ha scalato la classifica Rap/Hip-Hop di iTunes restando settimo in classifica per la settimana dell’uscita.