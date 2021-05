COVID-19. La mappa del contagio nell’agro e salernitano

Covid 19: oggi la provincia di Salerno conta 81 casi. In provincia di Napoli i contagi sono 346, Caserta 85, 15 Benevento, 23 Avellino per un totale in tutta la Campania di 550 casi.

Agropoli 1

Angri 8

Baronossi 2

Battipaglia 9

Bellizzi 2

Bracigliano 1

Capaccio Paestum 1

Cava de’ Tirreni 7

Eboli 1

Mercato San Severino 1

Nocera Inferiore 5

Pagani 2

Palomonte 1

Pontecagnano Faiano 4

Salerno 8

San Gregorio Magno 2

San Marzano sul Sarno 2

San Valentino Torio 8

Sarno 6

Scafati 1

Vietri sul Mare 9

