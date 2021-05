Le migliori city car per muoversi in città

Le citycar costituiscono la perfetta alternativa per la mobilità urbana e smart, con tantissimi modelli ecologici tra i quali scegliere, assicurando un netto risparmio economico ed un minore impatto ambientale, grazie a consumi ridotti e basse emissioni di CO2. Queste piccole vetture sono facili da parcheggiare, si destreggiano senza problemi nel traffico e sono economiche da mantenere.

Le citycar a noleggio offrono una serie di vantaggi in più, in quanto si tratta di una soluzione di mobilità efficiente, versatile e pratica, con la possibilità in più di usufruire di un canone tutto compreso e di un servizio flessibile e conveniente. Ad esempio, è possibile optare per il noleggio a lungo termine di citycar senza anticipo, opzione che permette di non versare alcuna somma al momento della sottoscrizione del contratto, pagando soltanto l’importo del canone in base al modello, al chilometraggio, alla durata e all’allestimento. All’interno del canone mensile sono inclusi tutti i servizi principali, come la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assicurazione ed il soccorso stradale, con la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di citycar elettriche e ibride.Ma quali sono i migliori modelli?

Regina incontrastata nel comparto delle citycar per la guida urbana, la piccola Smart è diventata un’auto a zero emissioni con il modello EQ fortwo appena sottoposto a restyling. Il design è moderno e innovativo, con 159 Km di autonomia, controllo delle funzioni della vettura tramite app, interni accattivanti e la nuova cella anticollisione Tridion. La Smart EQ fortwo è dotata di un motore elettrico da 82 cv, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 17,6 kWh, con una ricarica in tre ore e mezza attraverso la presa domestica a 230 volt, oppure in 40 minuti con caricatore da 22 kW. Le prestazioni sono adatte all’uso cittadino, con 135 Km/h di velocità massima e uno scatto da 0 a 100 Km/h in 11,6 secondi.

Tra le citycar più gettonate c’è anche Fiat 500. La piccola di casa FCA – Fiat Chrysler Automobiles dispone del cruscotto digitale con display da 7 pollici, impianto multimediale con integrazione dello smartphone tramite Bluetooth, radio DAB e cruise control. L’auto si guida senza difficoltà nel contesto urbano, grazie a dimensioni ultra compatte (lunghezza 3,55 metri, bagagliaio da 185 litri e luci diurne a LED).

Nel 2021 la Lancia Ypsilon si è completamente rinnovata, rilanciandosi come citycar elegante per la mobilità urbana. Nella nuova gamma è stato confermato l’ibrido leggero, con motore Firefly da 70 cv, emissioni di CO2 di 120-122 g/Km e un consumo nel ciclo combinato di 18,8 Km/l, affiancato dalle motorizzazioni bifuel GPL e metano da 69 e 85 cv. All’interno l’abitacolo rimane raffinato e curato, con la possibilità di scegliere tra l’allestimento Silver e Gold. Aggiornato anche il sistema multimediale della Ypsilon, proposto con uno schermo touchscreen da 7 pollici predisposto per Android Auto e Apple CarPlay, con un climatizzatore dotato di filtro Mopar per eliminare fino al 99% degli inquinanti.

Scattante e dinamica, la Citroën C1 si distingue per design vitale e personalità allegra, ma anche per il look giocoso dei suoi fari anteriori. Dalle dimensioni compatte e l’eccezionale maneggevolezza, questa city car propone anche una silhouette decappottabile denominata Airscape. In appena 3 metri e 46 centimetri, Toyota è riuscita a fornire tanta abitabilità e tecnologia di rilievo: Aygo è agile in città e sicura fra le curve. Di serie il pacchetto sicurezza: 6 airbag, la frenata automatica di emergenza e l’avviso in caso di uscita involontaria dalla corsia.