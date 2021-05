Pompei. Incontro pubblico su progetto Hub di interscambio ferroviario

Il comitato “Pompei Unita” composta da imprese che operano nell’area della cosiddetta Buffer zone degli Scavi archeologici di Pompei critiche nei confronti dalle procedure espropriative che coinvolgono parti delle proprietà necessarie all’attività delle loro aziende, attivate per consentire la realizzazione di un progetto di trasformazione urbanistica del settore occidentale di Pompei che punta alla creazione di un HUB di interscambio ferroviario tra Ferrovie dello stato e Circumvesuviana hanno presentato richiesta formale di un incontro pubblico urgente con il sindaco di Pompei e la sua Amministrazione Comunale al fine di ricevere spiegazioni dall’ Assessore all’Urbanistica e dal dirigente del VI Settore sulle presunte ricadute negative sull’economia locale e l’occupazione di decine di addetti nel settore turistico di Pompei. Alla fine si dovrà dibattere su un progetto che come è stato per quello Eav arriva calato dall’alto e non necessariamente riflettente necessità ed interessi locali. Le forte critiche indirizzate da detto comitato, dalle associazioni di categoria, dai tecnici, gli operatori economici e tutta la società civile al ceto politico dirigente pompeiano sono motivate dall’assenza di trasparenza. In poche parole è cambiato il direttore d’orchestra ma la musica è sempre la stessa. Questa volta Lo Sapio non ha alibi. Non può dire che non stava a Pompei come ebbe a dire sul progetto urbanistica che ha interessato il versante orientale del Centro Storico di Pompei. I due progetti Eav e RFI sono oggettivamente pezzi del Puc realizzati anticipatamente a stralcio e, come denunciato dal M5S Nova Pompei neanche inseriti nel preliminare presentato recentemente all’Arcivescovo e al direttore del Parco Archeologico di Pompei. Ora è chiaro che proprio perché parte integrante del Puc l’Amministrazione comunale di Pompei è vincolato per legge ad un iter di trasparenza e partecipazione sociale per spiegare il progetto hub e la sua utilità per la città di Pompei allo scopo di capire i vantaggi concreto per Pompei. A quanto è dato sapere, comunque, Lo Sapio non ha alcuna intenzione di sottrarsi insieme ai suoi al confronto (anche se sarà in ogni caso tardivo) ma ha già fatto sapere come la pensa: perdere 35 milioni di euro in opere pubbliche per Pompei sarebbe un vero peccato. Sul versante opposto giù si affilano le armi ribattendo che l’inizia comporta solo perdita di posti di lavorio e spreco di denaro pubblico. Inoltre, sempre secondo i contrari al progetto Hub, se la qualità delle opere pubbliche a Pompei deve essere come quelle a via Lepanto meglio non farle

.