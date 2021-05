“Il curatore speciale del minore”, webinar organizzato dal COA

Inizia il 20 maggio 2021, e prevede quattro appuntamenti durante i quali interverranno giudici e avvocati esperti della materia. “Il curatore speciale del minore” è un corso organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore insieme alla Camera minorile di Nocera Inferiore. Si tratta di un evento formativo, che si svolgerà in modalità webinar, e che riguarderà tutti gli aspetti più importanti della figura del curatore speciale del minore, nel procedimento minorile, nel procedimento civile, nel diritto internazionale, e come persona offesa nel procedimento penale.

Di seguito la dichiarazione dell’avv. Germana Pagano, consigliere del COA di Nocera Inferiore, che modererà l’evento: “Il corso ha lo scopo di contribuire a rafforzare le competenze dell’avvocato che svolge la propria opera professionale nei procedimenti minorili. È il frutto di un lavoro sinergico tra il Consiglio dell’ordine degli avvocati e la Camera minorile di Nocera Inferiore e rientra in un più ampio programma formativo che il Coa, presieduto dall’avv. Guido Casalino, sta portando avanti in modalità webinar. Ha riscosso un forte interesse da parte dell’avvocatura nocerina, raggiungendo sin da subito il numero massimo di iscrizioni. È un evento formativo di particolare utilità con il quale, coinvolgendo relatori di eccellenza, si cercherà di fare chiarezza su una figura, quella del curatore speciale del minore, per la quale manca una disciplina omogenea”.

Di seguito la dichiarazione dell’avv. Gianfranco Trotta, Presidente della Camera minorile di Nocera Inferiore: “È il primo corso di formazione per curatore speciale del minore, organizzato nel nostro Foro. Insieme al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore abbiamo deciso di organizzare questo corso dando la possibilità ai colleghi di formarsi e conoscere bene le attività che il curatore del minore è chiamato a svolgere, sia nei procedimenti civili, ordinari e minorili, che in quelli penali. Interverranno il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Salerno, dott. Piero Avallone e i Magistrati del nostro Tribunale, dott.ssa Aurelia Cuomo e dott. Gustavo Danise, nonché la dott.ssa Nadia Apicella. Vi sarà anche una finestra dedicata alla tutela internazionale dei minori di età, con il nostro presidente nazionale Avv. Grazia Cesaro, con uno sguardo anche ai Minori stranieri non accompagnati, con la partecipazione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Campania, Prof. Giuseppe Scialla. È il primo evento formativo della nostra Camera Minorile, sia pure in modalità webinar, con un taglio sia pratico che teorico, con la finalità di fornire ai partecipanti una panoramica a 360 gradi della materia. Grazie al direttivo per il lavoro svolto nell’organizzazione del corso”.