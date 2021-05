Napoli. Amministrative: incontro tra PD e Movimento 5 Stelle.

Incontro tra PD e Movimento 5 Stelle. Marco Sarracino, segretario del PD, insieme al presidente Paolo Mancuso, vede la delegazione dei 5 Stelle nell’ambito delle consultazioni avviate la settimana scorsa con tutti i 24 i partiti e le liste che compongono la coalizione in vista delle Comunali. Mentre gli altri hanno incontrato il segretario DEM nei giorni scorsi tramite piattaforme telematiche o nella sede del PD di via Santa Brigida, come riporta l’edizione napoletana di “Repubblica”. L’incontro in un locale pubblico.

La ricerca di un candidato unitario.

Il gruppo di discussione dei 5 Stelle era composto dai deputati Alessandro Amitrano, Luigi Iovino e Gilda Sportiello. L’incontro è stato avallato dal ministro Andrea Orlando del PD e dal ministro M5s Luigi Di Maio, che hanno suggellato il patto per un candidato unitario che sarà annunciato a breve. Tra i papabili secondo il quotidiano ci sarebbero l’ex ministro Gaetano Manfredi, in vantaggio rispetto al presidente della Camera Roberto Fico dei M5S e al sottosegretario del PD Enzo Amendola. Nella giornata di ieri, intanto, il manager Riccardo Maria Monti, che in precedenza aveva annunciato una sua possibile candidatura, ha lanciato l’associazione “Sud, perché no?”. Nella su orbita alcuni importanti imprenditori ed esponenti di partito come Enzo Rivellini e Giovanni Palladino di Italia Viva.

