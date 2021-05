Pompei. Restituzione di tre frammenti d’affresco asportati a Civita Giuliana

In una cerimonia di oggi, martedì 18 maggio 2021 alle ore 14,00 presso il Museo Archeologico Libero D’Orsi di Castellammare di Stabia alla presenza di: Nunzio Fragliasso Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata (NA) Pierpaolo Filippelli, Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata (NA) saranno restituiti altri tre frammenti di affresco (I secolo d.C.) asportati dalla villa suburbana di Civita Giuliana, fuori le mura di Pompei dove proceguono gli scavi del Perco Archeologico di concerto con la Procura della repubblica del tribunale di Torre Annunziata e l’Arma dei carabinieri.Nella sterra cerimonia tre frammenti di affreschi parietali del I sec. d.C. provenienti dalle Ville di Stabia, recuperati grazie all’azione del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, saranno restituiti al Parco Archeologico di Pompei, ).Alla cerimonia ufficiale interverranno: Massimo Osanna, Direttore Generale dei Musei – Ministero della Cultura;Gabriel Zuchtriegel, Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei;Gaetano Cimmino, Sindaco della Città di Castellammare di Stabia; Laura Pedio, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano;Roberto Riccardi Generale di Brigata, omandante dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.

Saranno presenti le responsabili della Reggia di Quisisana, Maria Rispoli e delle Ville di Stabia, Silvia Bertesago.