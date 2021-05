Scafati. Lavori rete fognaria, strada chiusa

Per consentire alla ditta incaricata di eseguire i lavori per il completamento della rete fognaria è stata disposta, con apposita ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale Salvatore Dionisio e dal responsabile della Viabilità Maria Rosaria D’Ambrosio, la chiusura temporanea al traffico veicolare del tratto di via Della Resistenza all’intersezione con via Tricino, con divieto di accesso per tutti i veicoli (esclusi residenti e autorizzati). Le nuove disposizioni saranno in vigore da mercoledì 19 maggio a venerdì 28 maggio.

Percorso alternativo per i veicoli provenienti da via Della Resistenza e diretti su via Tricino: cavalcavia Moscati – via Passanti e/o via De Gasperi – via Tricino

Percorso alternativo per i veicoli provenienti da via Tricino e diretti su via Della Resistenza: via De Gasperi – cavalcavia Moscati, via Passanti – via Bonaduce e/o cavalcavia Moscati.

Sarà, invece, riaperta al traffico veicolare via Tricino, che era stata chiusa con precedente ordinanza, per le stesse motivazioni.

“C’è la necessità – ha spiegato l’Assessore ai Lavori pubblici, Pasquale Vitiello – di chiudere, anche se per brevi periodi, tratti di strada strategici per consentire l’ultimazione dei lavori della rete fognaria. Ai cittadini chiediamo di avere pazienza perché l’opera che stiamo realizzando è fondamentale per la sicurezza del territorio. Chiuderemo via Della Resistenza, nel punto di accesso ed uscita, all’intersezione con via Tricino. Revocando l’ordinanza del 7 maggio scorso, riapriremo nel frattempo via Tricino che sarà percorribile nel rispetto dei limiti di velocità previsti per le strade oggetto di lavori di scavo, con l’interdizione per i veicoli pesanti fino al 18 giugno. Dal canto nostro faremo di tutto di ridurre al massimo i disagi per i cittadini”.

Con un’ulteriore ordinanza è stata inoltre disposta, dal 19 al 20 maggio, la chiusura temporanea al traffico veicolare (esclusi residenti ed autorizzati) del tratto di via Sant’Antonio Abate compreso tra il civico n.122 ed il il civico n.134, in corrispondenza del canale San Tommaso, per consentire l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del pozzetto di collegamento dei tratti ubicati a monte e a valle della strada.