Scafati. Polizia Locale resta aperto il caso Dionisio.

“Il comandante Salvatore Dionisio gode della mia piena fiducia, con lui la Polizia Municipale sta ben operando”. Così il Sindaco Cristoforo Salvati, confermando la piena fiducia nel capo dei vigili urbani, finito sotto accusa dai suoi colleghi, per i modi definiti poco ortodossi con i quali si approccia. Alcuni giorni fa i sette capi settore dei caschi bianchi hanno informalmente chiesto al primo cittadino e all’assessore delegato Pasquale Vitiello, il non rinnovo del suo contratto, in scadenza il prossimo mese. Salvati però getta acqua sul fuoco, provando a fare da mediatore tra le parti, fermo restando la piena fiducia nell’operato di Dionisio.



















Le parole di Salvati.

“Con lui abbiamo avuto una svolta, sono soddisfatto dell’operato dei vigili urbani – sottolinea – per questo motivo martedì mattina incontrerò i capi settore assieme al comandante”. Si dice fiducioso Salvati, convinto che gli animi si siano agitati anche e soprattutto per lo stress dovuto alla carenza di organico che non risparmia neanche il comando di via Melchiade. Di parere diverso i sindacati, che senza giri di parole chiedono l’allontanamento del comandante Dionisio.















La denuncia e l’azione dei sindacati.

“Denunciamo l’ennesimo clima di tensione lavorativa, questa volta avvertita all’interno del Corpo della Polizia Municipale Scafatese, ove ormai sono presenti atteggiamenti denigrante la sfera professionale e del benessere organizzativo, acuita anche da un palese scollamento comunicativo posto in atto dal vertice del Comando tale da rendere evanescente stima, armonia, affiatamento” scrivono in una nota indirizzata a Sindaco e Prefetto di Salerno, Vincenzo Della Rocca segretario provinciale Cisl e Angelo Rispoli, segretario provinciale CSA. Entrambi i sindacati rappresentano 26 dei 30 agenti in servizio.

Nelle opportune sedi.

“Massima condivisione e solidarietà, con l’impegno ad assumerne ogni altra azione di difesa degli operatori della Polizia Municipale, che hanno voluto personalmente rappresentare nei giorni scorsi al Sindaco e alle parti sociali, la grave qualità della vita e delle relazioni presenti nel luogo di lavoro, per le quali non rimane altro chiedere l’immediata rimozione delle cause che generano grave malessere organizzativo – la richiesta – Per gli Agenti della Municipale che lavorano da anni in condizioni precarie e in piena emergenza di personale, in questo momento di forte disagio sociale, siamo costretti a intervenire affinché all’interno del governo del personale s’interrompa ogni potenziale azione vessatoria”.













Si apre la vertenza.

Chiedono un tavolo di confronto i sindacati. “Ad aggravare ulteriormente il tutto l’inerzia dell’Ente a voler liquidare i compensi delle prestazioni rese in attività di Ordine Pubblico (finanziati dalla Prefettura di Salerno per € 8.668,31 periodo marzo/maggio); del lavoro straordinario COVID finanziato dal Ministero degli Interni regolarmente accreditato all’Ente in data 18.04.2020 per € 5.914,94; del Fondo di Assistenza e Previdenza autofinanziato.

Adriano Falanga

