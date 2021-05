Corbara. Video. Società consortile: varo a settembre?

Corbara. Società consortile: varo entro il prossimo settembre?

I comuni di Corbara e Sant’Egidio del Monte Albino hanno già licenziato il progetto per la nascita della società consortile del Piano di Zona S1 02 che comprende anche i comuni di Angri e Scafati ancora alle prese con problemi di natura organizzativa e di approvazione in consiglio comunale dello schema di convenzione. Uno dei principali promotori della nuova società consortile è il sindaco di Corbara Pietro Pentangelo. L’assise ha già dato il via libera alla convezione e allo schema di statuto della nascente consortile che dovrà prendere in carico i servizi del terzo settore che sono di carattere prettamente socio assistenziali.















Una data utile.

Per il varo della nuova consortile Pentangelo cerca di fissare anche una data utile, necessaria per il totale coordinamento dei quattro comuni componenti.

