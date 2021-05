“Sarno Democratica”, nuovo gruppo nella maggioranza del Sindaco Canfora

Nasce un nuovo gruppo in maggioranza. Sarno Democratica con l’ex capogruppo del Pd, Maria Bellomo, Giuliana Morosini e Maria Manzo. E nel Partito Democratico di Sarno si tracciano le linee di tensioni trascinate da tempo. Un botta e risposta tra Bellomo e Domenico Manzo, segretario dei democratici.

“Non siamo più disposte a condividere un modo di fare politica caratterizzato dalla mancanza di un confronto democratico – ha spiegato Bellomo – né ad approvare provvedimenti, unicamente per spirito di appartenenza ad una maggioranza. In consiglio comunale vogliamo essere promotrici di atti, delibere, azioni positive che dovranno avere riscontro sul tessuto sociale della città e monitoreremo come queste attività politiche di ripercuoteranno nella vita pratica dei cittadini. Pur confermando il nostro sostegno al sindaco, il gruppo Sarno Democratica nasce con la finalità di migliorare l’azione amministrativa.

Si valuteranno le specifiche problematiche ed i singoli provvedimenti prima di arrivare in consiglio comunale insieme a tutta la maggioranza”. Lapidario il segretario Manzo. “Dopo le dimissioni inattese del capogruppo e di una consigliera comunale, – ha spiegato – abbiamo ricevuto critiche pretestuose e strumentali.

“Questa amministrazione deve continuare il suo percorso”

Noi riteniamo che non sia giusto, non sia corretto, nè politicamente, nè intellettualmente. In questi giorni il Pd di Sarno ha mantenuto un atteggiamento di responsabile silenzio, non rispondendo alle tante provocazioni. Avevamo ed abbiamo come unico obiettivo il bene della città superando polemiche sterili e strumentalizzazioni che non ci appartengono. Contestualmente, riteniamo che si debba andare avanti perché l’amministrazione comunale possa continuare il proprio percorso più forte e motivata di prima, attraverso il dialogo sui temi, sulle proposte, sulle idee, sui programmi. Il partito continuerà a non far mancare il proprio sostegno e il proprio contributo all’attività politica e amministrativa, come ha sempre fatto”.