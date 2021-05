Scafati. La maggioranza di nuovo in rianimazione.

Continuano i malumori in maggioranza. A tenere banco è ancora la posizione di Nicola Cascone, oramai messo all’angolo da gran parte dei suoi colleghi. “Se c’è lui non ci saremo noi” hanno spiegato i cinque ex dissidenti Paolo Attianese, Anna Conte, Antonella Vaccaro, Teresa Cirillo e Domenico Acunzo al Sindaco Cristoforo Salvati. E così venerdì pomeriggio la prevista riunione di maggioranza è saltata, proprio per l’assenza dei cinque, assieme a quella dello stesso Cascone.



















Un braccio di ferro.

Al civico di Salvati Sindaco è stato anche chiesto di dimettersi dalla Presidenza della Commissione Bilancio, dopo che lo stesso si è astenuto sul voto al bilancio preventivo. Un’astensione dettata dalla rabbia verso coloro che durante la votazione di un suo emendamento, si sono allontanati dall’aula, facendo venire meno i voti per l’approvazione. Cascone ha puntato l’indice contro Ida Brancaccio, Laura Semplice e Giovanni Bottone. Ma Cascone ha spiegato di non voler lasciare: “sfiduciatemi” la replica. Ma la sfiducia andrebbe soltanto a creare l’ennesimo braccio di ferro in Consiglio Comunale, nel mentre ancora non si è trovata una sintesi sulla riconferma di Mario Santocchio come Presidente dell’Assise. Nel frattempo la commissione da lui presieduta viene sistematicamente disertata dai colleghi, riuscendo a tenersi solo con la presenza dei consiglieri di opposizione. Una decisione che però rischia di rallentare i lavori di una commissione importante, soprattutto in previsione del voto al Bilancio consuntivo 2020.















Tensioni con la Lega.

Resta alta anche la tensione tra Lega e primo cittadino, dopo che il coordinatore cittadino Enzo Porpora ha chiesto di poter conoscere la reale esistenza di un documento sottoscritto con i cinque dissidenti. “Noi non ne siamo a conoscenza, se così fosse, chiediamo di prenderne visione” le parole del leghista, che ha anche rimarcato alla coalizione di dichiarare quali siano gli attuali gruppi di appartenenza, con i relativi assessori di riferimento. Ma Salvati ha sulle spalle anche i malumori del suo stesso partito, Fratelli D’Italia. Dopo aver perso un assessore, il gruppo consiliare guidato da Luca Maranca ha espresso contrarietà per essere stato “svantaggiato” dall’ultima rimodulazione di Giunta, palesemente a favore dei cinque dissidenti. Si prospetta un Consiglio Comunale ad alta tensione per venerdì sera.













L’opposizione critica.

“Presi dai problemi quotidiani e da un’amministrazione comunale tutta concentrata solo sulla gestione ordinaria, che fa anche male, nessuna discussione si sviluppa sulla città di Scafati, sulle trasformazioni che sono necessarie, su quanto sarebbe doveroso programmare per il futuro di Scafati – così dall’opposizione Michele Russo, leader del gruppo Insieme per Scafati – In campagna elettorale e, purtroppo ancora oggi, i cittadini si limitavano ad auspicare una città più pulita, più decorosa, illuminata, strade in buone condizioni, la disponibilità della villa. Diciamolo: tutte cose importanti, primarie per le esigenze dei cittadini, che non possono costituire l’orizzonte unico dell’attività politica, come purtroppo sì sta verificando”.

Adriano Falanga

Guarda anche Scafati. VIDEO. Il Centro sportivo di Via della Resistenza abbandonato