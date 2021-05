Vaccini in Campania: “A Battipaglia il primo hub per i lavoratori agricoli”

“Presso l’ex “Fabbrica dei Sapori” di Battipaglia, e’ stato attivato il primo centro vaccinale d’Italia per i lavoratori delle aziende agricole. Una bella iniziativa realizzata d’ intesa tra Confagricoltura, Asl Salerno e Regione Campania”.

Lo ha annunciato con un post su Facebook il governatore Vincenzo De Luca dopo essersi recato stamattina in visita all’ impianto. “Prosegue – spiega il Presidente della Campania -. parallelamente alla vaccinazione per fasce d’ eta’, la nostra campagna di immunizzazione per le categorie produttive.

Quello agricolo e’ un settore particolarmente importante che interessa tanti addetti del territorio. Vogliamo far ripartire l’ economia e le attività produttive in sicurezza” conclude De Luca.