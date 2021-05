Viola la quarantena col marito. Coppia di Pagani arrestata

Una donna di Pagani di 44 anni è finita nei guai dopo che, positiva al Covid, ha violato la quarantena per sfuggire all’arresto, scappando da Roma.

La donna è stata fermata dalla polizia mentre si trovava a bordo di un treno che proveniva da Firenze insieme al marito 50enne.

Nei confronti dei due coniugi, entrambi originari di Pagani, era stato emesso un ordine di carcerazione per sei anni di reclusione per il reato di estorsione commessa in concorso.