L’USCA di Salerno si trasferisce da venerdì mattina in località Capitolo San Matteo

L’Asl Salerno comunica che da venerdì mattina, 21 maggio 2021, la Usca di Salerno si trasferirà, in piena collaborazione con il Comune di Salerno, dalla piscina Vigor presso il nuovo polo cantieristica nautica, in località Capitolo San Matteo, in locali attigui alla postazione mobile vaccinazioni (truck).

Da tale data, presso la nuova sede saranno garantiti tutti i servizi: tamponi, drive in, visite, controlli.