Pagani. La ZTL è realtà con chiusura del centro cittadino.

La ZTL in città è realtà con la chiusura del centro cittadino ogni domenica e nei giorni festivi. L’amministrazione De Prisco, dopo anni di tentativi andati a vuoto, salvo nelle feste natalizie e pasquali, ha approvato e deliberato a inizio maggio la nuova disposizione oraria per la zona a traffico limitato nel cuore della città. La zona a traffico limitato dovrà essere funzionale alle esigenze dei commercianti del centro cittadino, già particolarmente colpiti dalla crisi economica legata alla pandemia da Covid-19.



















Pietro Sessa il promotore della ZTL.

La proposta della ZTL è stato punto di forza di Pietro Sessa, assessore delegato al commercio e alla zona a traffico limitato. Supportato dall’avvocato Veronica Russo, assessore al contenzioso, aveva proposto alla giunta di ampliare le strade coinvolte originariamente dal progetto. La ZTL sarà attiva le domeniche e tutti i giorni festivi infrasettimanali dalle10:30 alle 13:00 e dalle 19:00 alle ore 21:30. Orari legati soprattutto al coprifuoco imposto dal governo nazionale e che, con il graduale miglioramento della situazione Covid-19, potrà far estendere ulteriormente la ZTL. “Stiamo lavorando in maniera graduale per attuare al meglio la ZTL senza arrecare danni a residenti e commercianti – dice l’assessore Pietro Sessa al “Il Mattino” – Ci auguriamo che presto possano essere pronti i varchi elettronici e che si possa estendere la ZTL di pari passo con l’eliminazione del coprifuoco. Ogni decisione presa sarà discussa con la cittadinanza e soprattutto con chi vive e lavora nelle arterie interessate dalla zona a traffico limitato”.















Le zone interessate dal dispositivo.

Le arterie cittadine interessate dal dispositivo sono: corso Ettore Padovano, via De Vivo, via Marconi ed il tratto stradale dall’incrocio con via De Rosa e via Mangino fino all’incrocio con piazza Sant’Alfonso; il tratto stradale che va dall’incrocio di piazza Sant’Alfonso fino all’incrocio con via Ammaturo e via Guido Tramontano. L’amministrazione De Prisco è riuscita a completare un’azione iniziata dall’amministrazione di Salvatore Bottone.