Pagani. Marcello Torre è un esempio di legalità

Pagani. La nota dei consiglieri comunali Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa.

Marcello Torre è un esempio di legalità. Un esempio da trasmettere, certamente, alle giovani generazioni insieme a quello di altri martiri della legalità come Antonio Esposito Ferraioli e Marco Pittoni, in un territorio “fragile” come quello della nostra città. Che ben vengono le iniziative che ne tramandino il ricordo e il messaggio. È per questo che apprezziamo l’idea di un murales che ne ravvivi il ricordo nel 40esimo anniversario della morte, tra l’altro realizzato da un artista internazionale del calibro di Jorit.

Messaggio da perseverare.

Ci auguriamo, però, che il messaggio del Sindaco che sognava una Pagani libera e civile, non resti fermo alle mura dell’auditorium. Ci auguriamo che venga portato nei quartieri a rischio della città di Pagani. Che il suo volto venga disegnato sulle mura di rioni maggiormente segnati dalle difficoltà e possa arrivare a quei giovani che hanno bisogno di esempi e punti di riferimento. Il suo esempio, come quello di Marco Pittoni ed Antonio Esposito Ferraioli, venga portato in tutti gli angoli della città e del territorio. Solo cosi si potrà dire che il Sindaco Torre ed il suo sogno di una Pagani libera e civile sono e saranno patrimonio di un’intera comunità.

