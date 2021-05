Pompei. Il Comune in gara per finanziare il restyling di edifici pubblici

Il Comune di Pompei concorrerà, come previsto da un bando emanato da decreto del presidente del consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, con richiesta di un contributo statale per un massimo complessivo di un importo di 5 milioni di euro erogabile su progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché di miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. I progetti redatti dall’Ufficio tecnico del Comune di Pompei (VI settore) riguardano la ristrutturazione del camposanto di Pompei (circa un milione e mezzo di euro), la riqualificazione della Fonte Salutare (un milione di euro), la creazione del Palazzetto della Sicurezza nello stabile dell’ex Pretura di Pompei con adeguamento funzionale e sismico dello stabile e localizzazione degli gli uffici del 118, vigili urbani, croce rossa e guardia medica, budget finanziario calcolato in quasi 3 milioni di euro. Infine ricostruzione dell’edificio scolastico in contrada Fossa di Valle con una spesa preventivata di circa due milioni e mezzo di euro richiesti al Ministero dell’Interno. Si tratta di opere che raggiungono l’importo preventivato complessivo di 8 milioni di euro. Pertanto non è prevedibile il finanziamento integrale di tutti i progetti esposti. Inoltre le opere programmate hanno richiesto la modifica del piano triennale delle Opere Pubbliche. Il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio nella sua conferenza stampa di oggi (20 maggio) in cui ha annunciato l’iniziativa di concorrere al finanziamento dei summenzionati progetti ha aggiunto che ha anche intenzione di riconfigurare, alberare ed illuminare il parcheggio di Piazza Schettini “ L’idea è quella di creare uno spazio alla portata di tutti: grandi e bambini – Ha commentato Lo Sapio. Introducendo nel progetto anche un campo da bocce ed una gradinata”.