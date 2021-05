COVID-19. Contagi oggi nell'agro e in provincia di Salerno. I test ai tamponi nelle ultime 24 ore in tutta la provincia

Covid 19: oggi la provincia di Salerno conta 114 casi. Nelle altre province: 349 Napoli, 170 Caserta, 42 Avellino, 28 Benevento. In totale i contagi in Regione Campania sono 703 a cui aggiungere 2 fuori regione. Il tasso di incidenza in provincia di Salerno è del 5,08%

Amalfi 1

Angri 6

Battipaglia 8

Bracigliano 5

Buonabitacolo 1

Caggiano 1

Campagna 2

Castellabate 1

Cava de’ Tirreni 11

Contursi Terme 1

Eboli 2

Felitto 2

Mercato San Severino 1

Montecorvino Pugliano 5

Montecorvino Rovella 3

Nocera Inferiore 6

Nocera Superiore 1

Pagani 12

Pellezzano 3

Pontecagnano Faiano 1

Sala Consilina 1

Salerno 10

San Cipriano Picentino 1

San Marzano sul Sarno 2

San Valentino Torio 1

Scafati 15

Teggiano 2

Vietri Sul Mare 5

