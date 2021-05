Nocera Inferiore. Mancata stabilizzazione per i 18 operatori precari del Sub Ambito 1 del piano di zona S1. La lettera dell'assessore Fortini

Nocera Inferiore. Fortini chiede stabilità per gli operatori del Piano di Zona.

Mancata stabilizzazione per i 18 operatori precari del Sub Ambito 1 del piano di zona S1. Nella delicata vertenza tra operatori e sindaci dell’ambito interviene anche la regione Campania. In una lettera destinata proprio ai primi cittadini l’assessore regionale delegato Lucia Fortini prende le parti degli operatori assunti a tempo determinato e chiede approfondire la questione.

La nota della Fortini.

La nota inviata al sindaco Torquato, Cuofano, Lanzara e Pagano e al presidente Vincenzo de Luca la componente della giunta regionale sollecita a intraprendere ogni azione utile e risolutiva per assicurare permanenza, durabilità e sostenibilità dell’azione sociale svolta dall’ambito S01 e di garantire il giusto riconoscimento alla stabilità lavorativa degli operatori e a tutto il personale già impegnato in questi anni. Un sollecito formale affinché possa prospettarsi una soluzione, anche per garantire la continuità dei servizi.

Clima d’incertezza al Piano di Zona.

L’incertezza “non favorisce il proseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, il raggiungimento di risultati soddisfacenti e mina l’affermazione dei diritti dei cittadini mettendo a dura prova la coesione sociale in arie vaste del territorio regionale”, scrive Fortini. Un invito che fa ben sperare i 18 precari del sub ambito 1 del piano di zona S1. Intanto proprio il coordinamento istituzionale del sub ambito ha deliberato il bando per una nuova selezione. L’avviso per 22 operatori da reclutare per le attività finanziante con il Fondo di Povertà con contatto a tempo pieno e determinato ed è stato pubblicato il 19 maggio con la scadenza il 19 giugno.

