Nocera Inferiore. Ora le multe arrivano via PEC.

Ridotte le spese e i costi per la notifica delle contravvenzioni. Il comando di Polizia Locale di Nocera Inferiore guidato dal comandante Carmine Bucciero è tra i primi comuni in Campania che dallo scorso marzo ha iniziato a notificare i verbali del codice della strada mediate l’invio delle specifiche notifiche a mezzo posta PEC a società e professionisti.

Il risparmio.

A oggi sono quasi 500 i verbali che fra carta, costi di posta e tempi incerti sarebbero costati all’utente o al comune in caso di mancato pagamento almeno 16 euro. Il costo con il nuovo sistema di notifica e di 5 euro. Un servizio che unito al Pago PA già in funzione fa dell’ufficio contravvenzioni di Nocera Inferiore un esempio per tutto il circondario.

