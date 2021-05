Pagani. Un murale per ricordare Marcello Torre.

L’Associazione Marcello Torre ha annunciato la realizzazione di un murale realizzato dall’artista Jorit, che sarà ultimato il 30 maggio e raffigurerà il volto del sindaco caduto per mano della camorra l’11 dicembre 1980. Il via ufficiale ai lavori è stato dato durante una conferenza stampa.

L’opera dello street artist internazionale, al secolo Jorit Ciro Cerullo, che ha fatto dei graffi il suo marchio di fabbrica sarà realizzata su un murale proprio nella stessa città che Marcello Torre sognava “civile e libera” su esplicita commissione della famiglia Torre, con il contributo della Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania e il Patrocinio morale del Comune di Pagani e della Provincia di Salerno.

Modelli positivi.

L’artista Jorit voluto sottolineare l’importanza di evitare di mitizzare e alimentare modelli negativi, come la criminalità organizzata, ma avere come esempi di vita uomini proprio come Marcello Torre. Il dipinto sarà una gigantografia che rivestirà parte della parete posteriore dell’Auditorium e vuole essere “un dono della famiglia Torre alla città di Pagani”, come ha sottolineato Annamaria Torre figlia del sindaco Marcello.

