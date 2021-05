Pompei. Rapporto tra politica e amministrazione nei lavori pubblici

Un manifesto di oggi a cura delle liste elettorali che hanno sostenuto Di Casola nella corsa sindaco di Pompei replica all’iniziativa formale, con possibili ricadute giudiziarie, del dirigente dell’ufficio tecnico di Pompei, Gianfranco Marino nei confronti del consigliere comunale di opposizione, responsabile (secondo il dirigente UTC) di aver riportato nel corso del dibattito in consiglio comunale (e/o epistolare) considerazioni (e/o critiche) che sono state ritenute diffamatorie della sua dignità professionale, chiamando in causa (a sua difesa) l’Ente comunale. Si tratta dell’ultimo atto di un contraddittorio nato dal dibattito su opere pubbliche in corso e la trasformazione urbanistica di Pompei, avviato recentemente e che già risente del nervosismo figlio della confusione tra forme malate di protagonismo burocratico e politico, quando entrambi gli attori (i politici di maggioranza e di opposizione da una parte e i dirigenti amministrativi su un diverso versante) non hanno ben chiari i limiti di competenza dei loro poteri (siano essi decisionali che di controllo) e delle responsabilità che ne conseguono. La conseguenza è quella di reazioni esagerate (e incontrollate) rispetto al tenore del dibattito in corso. Per farla breve è condivisione generale che ai politici compete fare le scelte e alle figure aziendali e burocratiche previste dalla normativa degli appalti pubblici (RUP e direttore lavori) provvedere alla loro corretta ed esatta esecuzione in piena autonomia e responsabilità esecutiva nei confronti dei cittadini contribuenti. Il dibattito politico ricorre ad un linguaggio che nella polemica è soggetto ad essere travisato. Altra cosa è la fase esecutiva delle iniziative amministrative riservata sul piano decisionale all’organo di governo del Comune di Pompei e su quello operativo all’organismo burocratico-amministrativo. Per farla breve non è consentito ai politici di professione recarsi sui cantieri ad impartire ordini “per vie brevi”. Allo stesso modi non è consentito ai tecnici “sposare” nel dibattito (e la conseguente fase esecutiva) l’indirizzo di una parte politica mentre a loro compete esclusivamente la precisa esecuzione delle attività decretate in fase politica. Parliamo di “confini” troppo spesso superati a Pompei, tant’è vero che si è persa la cultura del rispetto reciproco. Ne consegue un dibattito di basso profilo che alimenta tensioni che appaiono immotivate ai pompeiani ma che traggono origine dall’interpretazione superficiale (o interessata) del trade-off tra poteri e responsabilità.