Scafati. Ritorni: Alfonso Di Massa fa pace con i “Fratelli”.

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” cantava Antonello Venditti qualche anno fa. Un testo che oggi si sposa bene con quanto accade in Fratelli D’Italia, dove il “figliuol prodigo” Alfonso Di Massa fa rientro a casa. La pace è stata sancita tra lo stesso ex assessore esautorato da Salvati nell’ultima rimodulazione di Giunta, e il deputato Edmondo Cirielli, leader indiscusso del partito in Campania.



















Il coordinamento provinciale.

Entrerà nel coordinamento provinciale Di Massa, non ricoprendo più ruoli istituzionali nella città che lo ha eletto due anni e mezzo fa con quasi 750 voti, primo su tutti. L’ufficializzazione dovrebbe esserci sabato mattina in una conferenza stampa alla quale potrebbe partecipare sia Cirielli che il consigliere regionale Nunzio Carpentieri. La presenza di quest’ultimo non sarebbe un caso, ma un chiaro segnale di riappacificazione, dopo che Di Massa alle elezioni regionali e quando ancora sedeva in Assise, aveva pubblicamente sostenuto la candidatura di Franco Picarone, esponente di spicco del Partito Democratico.















Un percorso tribolato.

La soap opera tra Alfonso Di Massa e FDI inizia poco prima delle elezioni, con liste elettorali quasi chiuse. Fallito il tentativo di costituire un polo moderato, magari attorno alla sua figura come candidato sindaco, l’ex segretario centrista aderisce al partito della Meloni, portando con se una nutrita squadra di sostenitori. Su tutti l’imprenditore Corrado Scarlato, con l’ex consigliere Alfonso Fantasia. Una coalizione nella coalizione che permette al candidato di essere primo eletto. Di Massa sceglierà di restare in Assise, indicando in Giunta gli assessori Antonella Sicignano (moglie di Scarlato) e lo stesso Fantasia. Come consigliere anziano presiederà il primo Consiglio Comunale, un ruolo che cederà al collega Mario Santocchio quando finirà travolto da un avviso di garanzia emesso dalla Procura di Roma. La sua maggioranza, sindaco in testa, chiederà la sua testa scrivendo anche al Prefetto di Salerno. Tornerà poi la pace, interrotta quando Di Massa capeggerà una fronda di transfughi di FDI. Si chiameranno “indipendenti”.













L’emarginazione.

Il progetto porta alla sua elezione in Giunta con un pacchetto di ricche deleghe e l’entrata di un assessore esterno, l’avvocato nocerino Grazia Ranucci. Il sodalizio si romperà presto. Paolo Attianese e Anna Conte confluiranno nel gruppo (non ancora formalmente costituito) dei dissidenti, mentre Camillo Auricchio rientrerà in FdI. Non avendo più sostegno consiliare, Cristoforo Salvati deciderà di metterlo fuori dalla Giunta, aprendo le porte dell’esecutivo ai due dissidenti Daniela Ugliano e Pasquale Vitiello. Fatto fuori, e andato vano il tentativo di riconciliazione politica con Scarlato, Di Massa rientra in FdI. L’imprenditore, oramai tesserato PD e in rottura con l’amministrazione, ha spiegato all’ex alleato di avere oramai altri progetti. L’ascia da guerra è stata sotterrata martedì sera, a un vertice di partito a cui hanno presenziato anche Salvati e Santocchio. La saga continua.

Adriano Falanga

